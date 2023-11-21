21 ноября, 07:18

В Алтайском крае число пострадавших во время урагана увеличилось до 16

Еще одна женщина погибла

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Число людей, пострадавших во время ураганного ветра в Алтайском крае 19 ноября, увеличилось до 16. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

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"По всему краю продолжается адресная работа для ликвидации последствий урагана, который обрушился и на наш регион, и на соседние в конце прошлой недели. <…> К сожалению, 16 человек пострадали, и одна женщина погибла. Выражаю слова соболезнования ее родным и близким", - написал он.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Алтайском крае пострадали три человека, один - погиб. Всего в регионах Сибири в результате стихии погибли четыре человека и более 20 пострадали.

По словам Томенко, в 577 населенных пунктах Алтайского края, где проживает более 380 тыс. человек, произошли отключения электроэнергии. Также из-за шторма повреждены кровли более 400 зданий, около 300 деревьев повалены в жилом секторе, и еще больше 400 - на дорогах.

Губернатор также сообщил, что во время урагана на территории края работали 550 человек и 179 единиц техники. Больше 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения. Работа по устранению последствий урагана продолжается до сих пор.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. 

Теги:
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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