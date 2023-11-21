В Подмосковье девушка за вознаграждение облила зеленкой сотрудника банка

Задержанную оштрафовали на 500 рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Девушка облила зеленкой сотрудника Сбербанка и прокричала нацистский лозунг в Егорьевске, откликнувшись на предложение заработать в мессенджере от неизвестного. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в отделении Сбербанка на улице Советской. 27-летняя местная жительница подошла к одному из окошек и облила сидящую там сотруднику зеленкой. При этом она прокричала нацистский лозунг. Женщина доставлена в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Задержанная сообщила, что ей в мессенджере пришло сообщение от неизвестного, который предложил ей заработать, выполнив задание. "В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - добавил представитель правоохранительных органов. Женщина оштрафована на 500 рублей.