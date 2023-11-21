В Курске мужчина разбил голову после прыжка в движущееся такси

Ему оказали медицинскую помощь

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. В Курске мужчина в состоянии наркотического опьянения прыгнул в ехавшее такси, разбив окно головой. Ему оказали медицинскую помощь, по факту происшествия проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МВД.

"По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - рассказали в пресс-службе.

Вневедомственная охрана Росгвардии сопроводила скорую до лечебного учреждения, где мужчине оказали необходимую помощь.

"По факту повреждения автомобиля такси будет вынесено процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.