21 ноября, 09:01
Военная операция на Украине

В Курской области пограничники приземлили дрон-камикадзе

Губернатор региона Роман Старовойт также напомнил о требовании не приближаться к обломкам сбитых украинских беспилотников и не трогать их

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Пограничники в приграничном Рыльском районе Курской области приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе. Благодарю наших защитников", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Глава региона напомнил о правилах безопасности, в том числе требованиях не приближаться к обломкам сбитых украинских беспилотников и не трогать их, поскольку они могут взорваться. О находке необходимо сообщить по телефону 112. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация