В Курской области пограничники приземлили дрон-камикадзе

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Пограничники в приграничном Рыльском районе Курской области приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе. Благодарю наших защитников", - написал Старовойт в Telegram-канале.
Глава региона напомнил о правилах безопасности, в том числе требованиях не приближаться к обломкам сбитых украинских беспилотников и не трогать их, поскольку они могут взорваться. О находке необходимо сообщить по телефону 112.