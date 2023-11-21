21 ноября, 09:08

Под рестораном на западе Москвы нашли останки более 10 человек

По предварительным данным, давность смерти составляет около 20-30 лет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Скелетированные останки более 10 человек найдены во время земляных работ в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Накануне во время земляных работ и демонтажа подземных конструкций в 1-м Сетуньском проезде, на месте, где ранее располагался ресторан, обнаружены останки более 10 человек", - сказал собеседник агентства.

По информации столичной прокуратуры, останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 м. "По предварительным данным, давность смерти около 20-30 лет", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Следователи проводят проверку. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуры. 

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