В Ставрополе студентов и сотрудников СКФУ эвакуировали из-за анонимной угрозы

Эвакуация проводится во всех учебных корпусах и общежитиях вуза

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Общежития и корпуса Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в городе Ставрополе эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре вуза.

"Из-за анонимного сообщения проводится эвакуация в зданиях федерального университета в городе Ставрополе", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация проводится во всех учебных корпусах и общежитиях вуза. На сайте https://ncfu.ru/ СКФУ сообщается, что в инфраструктуру вуза входят 44 учебно-научных корпуса и 9 общежитий, число студентов превышает 24,7 тыс. человек. В Ставрополе находятся главные здания университета, филиалы расположены в городах Пятигорске и Невинномысске.