21 ноября, 09:27

В Ставрополе студентов и сотрудников СКФУ эвакуировали из-за анонимной угрозы

Эвакуация проводится во всех учебных корпусах и общежитиях вуза

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Общежития и корпуса Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в городе Ставрополе эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре вуза.

"Из-за анонимного сообщения проводится эвакуация в зданиях федерального университета в городе Ставрополе", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация проводится во всех учебных корпусах и общежитиях вуза. На сайте https://ncfu.ru/ СКФУ сообщается, что в инфраструктуру вуза входят 44 учебно-научных корпуса и 9 общежитий, число студентов превышает 24,7 тыс. человек. В Ставрополе находятся главные здания университета, филиалы расположены в городах Пятигорске и Невинномысске. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация