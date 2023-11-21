21 ноября, 09:34

В Архангельске осудили 18 автоподставщиков

Среди них 10 человек приговорили на сроки от двух лет шести месяцев до шести лет лишения свободы

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил 18 участников организованной группы автоподставщиков к исправительным работам на разные сроки, а также к срокам заключения до шести лет колонии, сообщает пресс-служба Архангельской областной прокуратуры.

"В Архангельске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18 членов организованной группы автоподставщиков. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя виновным назначены наказания в виде исправительных работ на различные сроки, а также в виде лишения свободы на сроки от двух лет шести месяцев до шести лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами до 300 тыс. рублей", - указано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, к срокам заключения приговорены 10 из 18 осужденных.

Установлено, что двое жителей Архангельска создали группу из доверенных автовладельцев для умышленного повреждения автомобилей и незаконного предъявления страховым организациям требований о выплате страхового возмещения. Для ДТП выбирались темное время суток и безлюдные участки дорог, на которых машины, в том числе и ранее имевшие повреждения, умышленно сталкивались друг с другом, после чего оформлялись необходимые документы для получения страховых выплат. Обвиняемые использовали как личный автотранспорт, так и автомобили случайных знакомых, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы.

С сентября 2016 года по август 2019-го злоумышленниками было похищено более 3 млн рублей, причитающихся автовладельцам в качестве страхового возмещения последствий ДТП. В результате бдительности сотрудников страховых компаний еще более 1,5 млн рублей осужденные похитить не смогли. 

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РоссияАрхангельская область
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