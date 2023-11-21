В администрации Омска прошли обыски в рамках дела о халатности

СУ СК РФ по региону изъяли техническую документацию и персональные компьютеры профильных сотрудников

ТАСС, 21 ноября. Обыски и изъятие технической документации прошли в администрации Омска в рамках расследования дела по статье о халатности. С лета подвалы четырех новостроек были затоплены канализационными стоками из-за необслуживаемой насосной станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

"В ходе следствия в администрации города и округа проведены обыски, изъята техническая документация, персональные компьютеры профильных сотрудников департамента имущественных отношении, назначена компьютерно-техническая экспертиза, проведены допросы ответственных лиц", - сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным следствия, бесхозная станция не обслуживалась с июля 2023 года, из-за этого подвалы четырех многоэтажных домов, где проживают переселенные из ветхого и авариного жилья, были подтоплены канализационными водами. В настоящее время станция возобновила работу. Было возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ).