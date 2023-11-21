21 ноября, 10:07

Яшин прибыл в ИК-3 в Смоленской области

По словам адвоката экс-депутата, там он находится на карантине

ТАСС, 21 ноября. Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан иноагентом), приговоренный к 8,5 года за распространение на своем YouTube-канале недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине, прибыл в колонию общего режима в Сафоново Смоленской области и находится там на карантине, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков.

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Яшин 10 ноября был этапирован в СИЗО Смоленска из Москвы. "Он в ИК-3 [Сафоново] отлично себя чувствует, на карантине. Я у него был, никаких проблем у него не возникло. Он прибыл, отбывает наказание, никаких жалоб нет", - сказал он. Адвокат отметил, что отношения у Яшина с сотрудниками учреждения и другими заключенными нормальные.

Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему. 

Теги:
РоссияСмоленская область
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