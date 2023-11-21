В Твери возбудили дело по факту истязания сиделкой лежачего больного

По данным пресс-службы СУ СК, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о том, что женщина, которая оказывала услуги по уходу за инвалидом, применяла в отношении него насилие

ТВЕРЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту истязания сиделкой лежачего больного, перенесшего инсульт, возбуждено в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего по поручению председателя Следственного комитета России следственными органами следственного управления Следственного комитета по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось о том, что женщина, которая оказывала услуги по уходу за инвалидом, применяла в отношении него насилие. "Отмечается, что ранее родственникам в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела. Кроме того, в программе сообщается, что женщина переехала в другой регион и работает в дошкольном учреждении", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что в рамках предварительного следствия сотрудникам следственного управления СК РФ по региону предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят на контроль областной прокуратурой.