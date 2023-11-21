В Красноярском крае суд оставил под стражей экс-кандидата в губернаторы

Александра Глискова ранее арестовали до 31 декабря по делу о получении взяток

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил под стражей экс-кандидата в губернаторы края, руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании региона Александра Глискова, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

2 ноября Центральный районный суд Красноярска арестовал Глискова, подозреваемого в получении взятки, до 31 декабря. Защита обжаловала арест в Красноярском краевом суде. "Сегодня Красноярский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря в отношении подозреваемого, а жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Адвокат Марина Васильева сообщила ТАСС, что защита планирует обжаловать это решение в кассации.

По версии следствия, в период с декабря 2016 по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Глисков вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "Крайдэо" и также находящегося под следствием.