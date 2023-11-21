21 ноября, 12:40

Экс-финдиректору входящего в Росатом НИИ дали восемь лет колонии за крупную взятку

Речь идет о Владимире Щенникове

МОСКВА, 21 ноября./ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего финансового директора Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (НИИТФА, входит в госкорпорацию "Росатом") Владимира Щенникова к восьми годам колонии общего режима за взятку в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Симоновский районный суд города Москвы признал Щенникова Владимира Алексеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ранее занимавшему должность финансового директора АО "НИИТФА" окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 6 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Мера пресечения Щенникову изменена на заключение под стражу.

Второй фигурант дела - бывший главный инженер АО "Монтажная фирма "Радий" (подведомственно НИИТФА) Александр Дорошенко - признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). "Суд окончательно назначил Дорошенко А. А. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 5 млн рублей", - сказали в суде.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Щенников, технический специалист Виталий Чарушин и Дорошенко были арестованы. Однако позже Чарушину изменили меру пресечения, и он скрылся от правоохранителей. По данным следствия, осужденные брали взятки от компаний, которые работали на рынке сервиса медицинской техники, в обмен на отказ НИИТФА и фирмы "Радий" от участия в госзакупках на обслуживание медицинского радиологического оборудования. Злоумышленники могли получать 10% от стоимости контракта в качестве незаконного вознаграждения. 

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