Защита осужденного на 6 лет бизнесмена Батурина обжаловала приговор

Его признали виновным за попытку мошенничества

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Защита обжаловала приговор бизнесмену Виктору Батурину, осужденному на 6 лет колонии за попытку мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Батурину", - сказал собеседник агентства.

Суд признал Батурина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и приговорил к 6 годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа. По обвинению в фальсификации суд освободил Батурина от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления.

Уголовное дело связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен из-за акций "Интеко" судился со своей сестрой Еленой Батуриной. По словам адвоката Игоря Шабанова, Батурин свою вину не признал.

О задержании Батурина стало известно 1 июля 2021 года. Обвинение квалифицировало как попытку мошенничества то, что он обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на долю в "Интеко" и представил договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Речь шла о 25 процентах акций строительной компании "Интеко".

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в его отношении возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.