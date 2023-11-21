В Челябинской области семь жителей осудили за разбой и незаконный оборот наркотиков

Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал семерых жителей региона виновными в том, что они занимались нападениями на закладчиков наркотиков, а также хранили наркотики и покушались на их сбыт, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Челябинский областной суд признал семь жителей региона виновными по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), п. "а", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). <…> Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания назначены штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей, ограничение свободы на 1 год каждому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Как было установлено в суде, фигуранты с мая по август 2021 года действовали в составе организованной группы. По указанию неустановленного координатора совершали нападения на закладчиков наркотических средств. Выслеживали потерпевших, избивали, похищали имущество, подвергали физическим и нравственным страданиям. Всего участники организованной группы совершили нападения на 11 потерпевших на территории Орловской и Челябинской областей.

Кроме того, по данным пресс-центра, двое фигурантов с июня по август 2021 года разместили в тайники наркотическое средство массой около 700 гр, хранили мефедрон массой около 500 гр для дальнейшего незаконного сбыта.