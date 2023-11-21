21 ноября, 14:18

В Либерии машина врезалась в толпу сторонников избранного президента

Погибли более 10 человек, несколько десятков получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 10 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате наезда в столице Либерии автомобиля на толпу праздновавших победу Джозефа Боакая на выборах президента страны. Об этом сообщает газета Liberian Observer.

Инцидент произошел в понедельник вечером возле штаб-квартиры правящей Партии единства. Как сообщает Liberian Observer со ссылкой на свидетелей, автомобиль на полной скорости врезался в толпу. Власти пока не прокомментировали инцидент, отмечает газета.

По данным радиостанции Spoon FM, за рулем автомобиля был 31-летний Лоуренс Вильямс. Предположительно он был задержан. Был ли инцидент спланирован, не уточняется.

20 ноября национальная избирательная комиссия Либерии объявила о победе Джозефа Боакая по результатам второго тура президентских выборов, который состоялся 14 ноября. Боакай набрал 50,64% голосов избирателей, уходящий глава государства Джордж Веа заручился поддержкой 49,36%. 18 ноября Веа признал свое поражение во втором туре выборов главы государства. 

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Либерия
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