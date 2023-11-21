21 ноября, 14:17

Полицейские задержали мужчин, избивших подростков в Москве

По версии следствия, они обвинили детей в беспричинных звонках в дверь квартиры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчин, которые поставили на колени и избили подростков на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, задержанные обвинили детей в том, что они беспричинно звонят в дверь квартиры.

"По горячим следам сотрудниками полиции личности злоумышленников были установлены, они задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в полицию с заявлением о противоправных действиях соседей в отношении ее 10-летнего сына обратилась женщина накануне. "В ходе проведения проверки полицейские установили, что двое мужчин обвинили сына заявительницы и его друзей в том, что они беспричинно звонят в дверь квартиры", - добавили в главке.

Вечером 19 ноября, как ранее сообщили в столичной прокуратуре, двое мужчин во дворе жилого дома на улице Базовской подошли к группе подростков, заставили их встать на колени и начали бить палкой. Одному из пострадавших мужчины угрожали ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), задержанным грозит до семи лет колонии. 

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