21 ноября, 14:26
Военная операция на Украине

Майора "Азова" осудили на 25 лет за приказ обстреливать из миномета жилые дома в ДНР

Пять жилых домов получили значительные повреждения и были разрушены, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима командира минометной батареи националистического объединения "Азов" (признано террористическим и запрещено в РФ) майора Арсена Дмытрыка, отдавшего весной прошлого года приказ обстреливать жилые дома в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что с 27 февраля по 13 марта 2022 года по приказам Дмытрыка в целях устрашения, уничтожения мирных граждан и их имущества украинскими боевиками из 120-миллиметрового миномета произведено не менее 60 выстрелов по жилым домам и социально значимым объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка Донецкой Народной Республики. В результате пять жилых домов получили значительные повреждения и были разрушены. Их жильцы не пострадали, поскольку успели укрыться в подвальных помещениях", - сообщили в ГВП.

Подсудимый признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в умышленном повреждении чужого имущества. 

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