Вице-президент и бывший президент компании "Балтика" обжаловали арест

Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского обвиняют в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников и вице-президент компании Антон Рогачевский обжаловали арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе городских судов.

"Да, обжаловали [арест]", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Документы поступили в суд в понедельник, следует из картотеки дел суда.

Выборгский районный суд 16 ноября отправил под стражу бывшего президента и вице-президента "Балтики" по делу о мошенничестве. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, в том числе представителей иностранной пивоваренной компании. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценивается почти в 300 млн рублей.

По версии следствия, лица из числа руководства "Балтики" договорились с аналогичной иностранной компанией о получении права на использование иностранного пивного бренда на территории России. В свою очередь, отечественная компания передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств. При этом за вторую часть сделки российская пивная компания, которая находится под управлением Росимущества, должна была получить от иностранцев 295 млн 601 тыс. рублей. Как оказалось, первая часть сделки иностранной компанией исполнена не была. Вторую часть соглашения исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.