21 ноября, 14:41

В Саратовской области автомобиль сбил трех пешеходов

Из них двое погибли

САРАТОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сбил трех пешеходов в Пугачевском районе Саратовской области, в результате двое мужчин погибли, еще один пострадал. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:34 (16:34 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Пугачевском районе вблизи села Давыдовка водитель, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП двое мужчин скончались от полученных травм на месте ДТП. Одному мужчине оказывается медицинская помощь", - написал Юрин. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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