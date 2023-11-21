В Саратовской области автомобиль сбил трех пешеходов

Из них двое погибли

САРАТОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сбил трех пешеходов в Пугачевском районе Саратовской области, в результате двое мужчин погибли, еще один пострадал. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:34 (16:34 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Пугачевском районе вблизи села Давыдовка водитель, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП двое мужчин скончались от полученных травм на месте ДТП. Одному мужчине оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.