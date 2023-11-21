УМВД признало пострадавшими от массового отравления метадоном 21 астраханца

Допрошенные приобрели вещество в нелегальном интернет-магазине

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших от массового отравления метадоном в Астрахани, согласно данным УМВД России по Астраханской области, выросло до 21 человека. Допрошенные приобрели вещество в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки в городе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Астраханской области продолжается расследование уголовного дела по факту госпитализации местных жителей, отправившихся опасным веществом. Уточнено количество пострадавших, составившее 21 человек. Допрошенные пострадавшие наркопотребители показали, что приобрели наркотические средства в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки в областном центре", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД России сообщали, что в результате употребления наркотиков в Астрахани отравились 20 человек. В пресс-службе Минздрава Астраханской области сообщали, что 10 человек остаются в больнице после отравления метадоном (опиоид, который используют, в том числе для лечения наркозависимости) в Астрахани. Семь пациентов были выписаны во вторник.

В пресс-службе уточнили, что проведены обыски в их местах жительства, изъяты средства мобильной связи и иные объекты, имеющие доказательственное значение. В ходе предварительного следствия назначены три комплексные генетические экспертизы и экспертизы материалов веществ и изделий. Мобильные устройства направлены на компьютерно-техническую судебную экспертизу.

"Результаты оперативно-разыскных мероприятий дают основания полагать, что отравление граждан произошло из-за подмены приобретаемого синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог методоновой группы. Эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм. Следствие проверяет эту версию", - добавили в ведомстве.

В МВД России сообщали, по подозрению в сбыте наркотиков, ставшие причиной массового отравления астраханцев, были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Двое из них признались в том, что сбывали наркотики. В СУ СК России по Астраханской области сообщали, что, предварительно, жертвами отравления неизвестным веществом в Астрахани стали три местных жителя, по фактам их гибели возбуждены уголовные дела (ч. 1 ст. 109 УК РФ).