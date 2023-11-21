Руководителя нацпарка "Таганай" арестовали по делу о даче взятки

Речь идет о сумме более 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанной сотрудниками ФСБ руководительнице национального парка "Таганай" Эльвине Новоселовой по делу о даче взятки свыше 1 млн рублей чиновнику Минприроды Алексею Яковлеву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственным комитетом России в отношении Новоселовой возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Решением Центрального районного суда Челябинска ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Минприроды РФ сообщило в своем Telegram-канале, что Яковлев задержан, а оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке. Во вторник Яковлеву также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по возбужденному в отношении него уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как пояснили в правоохранительных органах, сотрудники УФСБ России по Челябинской области установили, что Новоселова передала Яковлеву свыше 1 млн рублей за общее покровительство.