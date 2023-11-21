Руководство ООО "Риал" в КБР подозревают в уклонении от уплаты 300 млн рублей налогов

Следствие намерено принять меры по возмещению в бюджет недополученных денег

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Руководство ООО "Риал" в Кабардино-Балкарской Республике подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. Возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По версии следствия, лица, осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность ООО "Риал", будучи обязанными платить законно установленные налоги и сборы, умышленно в период 2017-2020 годов, применяя общеустановленную систему налогообложения, путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты установленных законодательством налогов и сборов на общую сумму более 300 млн рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Следствие формирует доказательственную базу и намерено принять меры по возмещению в бюджет сумм неуплаченных налогов.

ООО "Риал" зарегистрировано в Прохладном, занимается производством пищевого спирта. Уголовное дело по данному факту возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РФ первым отделом по расследованию особо важных дел управления СК РФ по КБР.