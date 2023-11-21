21 ноября, 16:15

В Мурманской области арестовали обвиняемую в убийстве сына

Под стражей она пробудет два месяца

ТАСС, 21 ноября. Суд заключил под стражу на два месяца 20-летнюю жительницу Апатит Мурманской области, которую обвиняют в совершении убийства ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом позиции участвовавшего в заседании прокурора суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 20 ноября обвиняемая в квартире по месту жительства, испытывая личную неприязнь к своему сыну 2022 года рождения, причинила ему телесные повреждения, повлекшие смерть ребенка. Возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 

Теги:
РоссияМурманская область
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