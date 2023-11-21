Владельцы интернет-магазина с метадоном, отравившим астраханцев, находятся за рубежом

В полиции сообщили о возбуждении 30 уголовных дел

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор и организатор нелегального интернет-магазина, через который распространялись тайники с метадоном, ставшим причиной массового отравления в Астрахани, находятся за пределами Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности данного нелегального интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С момента поступления первых пострадавших в медицинское учреждение полицейскими в регионе проводятся меры по выявлению наркопотребителей и тайников, изъятию запрещенных веществ из незаконного оборота. В отделы полиции доставили 164 человек, выявили семь преступлений, связанных с приобретением и хранением наркотических и психотропных веществ, обнаружили и изъяли три закладки наркотиков, сбыт которых осуществлялся указанным интернет-магазином.

"В отношении трех ранее установленных и задержанных оперативниками антинаркотической службы полиции граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков пострадавшим, возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору). Они задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следственная группа возбудит перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в регионе в целях выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Астрахани и нескольких районов, проводится оперативно-профилактическая операция "Доза". Расследование уголовных дел и их оперативное сопровождение находится на личном контроле начальника УМВД России по Астраханской области Игоря Ромашкина.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что допрошенные наркопотребители, пострадавшие при массовом отравлении метадоном (опиоид, который используют, в том числе для лечения наркозависимости) в Астрахани, сообщили, что приобрели наркотические средства в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки. В МВД России сообщали, что в результате употребления наркотиков в Астрахани отравился 21 человек.