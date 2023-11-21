21 ноября, 17:05

Матрос выпал за борт судна в Белом море

По данным источника ТАСС, он погиб

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Матрос выпал за борт буксира "Анатолий Ефремов", сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания и охраны труда по факту падения за борт буксира "Анатолий Ефремов" матроса 21 ноября 2023 года в районе мыса Керец Белого моря", - говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований охраны труда, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что матрос погиб. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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