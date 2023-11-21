21 ноября, 17:44

В Пскове суд оштрафовал журналистку за нарушение закона об иноагентах

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

ПСКОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Псковский городской суд назначил штраф в 30 тыс. рублей журналистке Людмиле Савицкой (признана в России иноагентом) за непредоставление в Минюст РФ отчетов о своей деятельности. Кроме того, суд отказал журналистке Светлане Прокопьевой (признана в России иноагентом), которая ранее была осуждена за оправдание терроризма, в обжаловании наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в отношении С., включенной в реестр иноагентов, за непредоставление в управление Министерства юстиции РФ по Псковской области отчетов по установленной форме. Женщине назначен штраф в размере 30 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, речь идет о Людмиле Савицкой, которая является журналистом и в 2020 году была включена в реестр иноагентов. Кроме того, 21 ноября пресс-служба судов объявила о том, что Псковский областной суд отклонил жалобу защитника журналистки Светланы Прокопьевой, также ранее включенной в реестр иностранных агентов.

Защита Прокопьевой направила жалобу на постановление Псковского городского суда от 18 сентября 2023 года, вынесенное по делу, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

"Женщине было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тыс. рублей. В жалобе защитник просила дело об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием в действиях П. состава административного правонарушения. Псковский областной суд оставил постановление без изменения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". Летом 2020 года суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, назначив штраф в размере 500 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияПсковская область
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