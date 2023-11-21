В ДНР погибла актриса Полина Меньших

Она стала жертвой обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Кумачово

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Актриса Полина Меньших погибла при обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе ДНР, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В результате обстрела погибла российская актриса Полина Меньших", - сообщили в оперативных службах.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел населенного пункта проводился 19 ноября. ВСУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе Елизаветовки, из реактивных систем залпового огня HIMARS, ракетами М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная). За обстрел ответственна 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ, командир - полковник Дмитрий Храпач. В результате обстрела погибла женщина 1972 года рождения.

Полина Меньших - хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца "Нежень" и театра-студии Lege artis (2001-2016).