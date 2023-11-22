21 ноября, 21:42

Британская библиотека сообщила об утечке данных сотрудников из-за кибератаки

Отмечается, что злоумышленники похитили сведения с целью вымогательства

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Персональные данные сотрудников Британской библиотеки утекли в сеть в результате кибератаки, совершенной с целью вымогательства. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой библиотеки.

"В настоящее время мы испытываем крупные технические перебои в результате кибератаки, которая затронула наш сайт, онлайн-системы и сервисы, а также некоторые физические сервисы. Мы рассчитываем восстановить многие из них в ближайшие недели, но в некоторых случаях это может занять больше времени. После [получения] подтверждения [информации] о том, что это была атака с целью вымогательства, мы осведомлены об утечке некоторых данных", - сказано в нем.

В библиотеке уточнили, что речь идет о документах, которые хранились в отделе подбора и найма персонала. На фоне кибератаки в библиотеке рекомендовали читателям, которые используют один и тот же пароль на различных ресурсах, сменить его. Отмечается, что расследованием инцидента занимаются специалисты Национального центра кибербезопасности и лондонской полиции.

Кибератака, совершенная 31 октября, привела к тому, что сайт Британской библиотеки не доступен уже почти месяц. По информации вещательной корпорации Би-би-си, за атакой стоит хакерская группировка Rhysida, которая 20 ноября объявила о готовности продать похищенные данные, включая сканы паспортов сотрудников библиотеки, за 20 биткоинов ($740 тыс.). 

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