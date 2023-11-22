В Южно-Сахалинске восстановили энергоснабжение после аварии

Под отключения попали около 50 многоквартирных домов и коммерческих зданий, а также детский сад "Колокольчик", первый корпус школы №5, областная стоматологическая поликлиника и водоканал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ремонтные бригады возобновили подачу электричества в центральной части Южно-Сахалинска, нарушенную в результате аварии на сетях, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Работы завершены", - рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на сетях во вторник без электричества остались потребители около 50 многоквартирных домов и коммерческих зданий в центре города. Авария затронула также социально значимые объекты. Без электричества находились детский сад "Колокольчик", первый корпус школы №5, областная стоматологическая поликлиника и водоканал.