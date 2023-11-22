21 ноября, 23:41,
обновлено 21 ноября, 23:56

В Хабаровске возбудили дело об убийстве после смерти матери и ребенка

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Тела обнаружили в Индустриальном районе города

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти ребенка и его матери. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По информации следователей, 21 ноября в Индустриальном районе Хабаровска в квартире жилого дома обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия.

Тело матери ребенка нашли во дворе. По предварительной версии, она свела счеты с жизнью. Отмечается, что следствием будет дана оценка всем версиям случившегося, в том числе причастности женщины к убийству ребенка.

Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По информации прокуратуры, ребенку было 5 лет, его матери - 33 года.​​​​​ 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
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