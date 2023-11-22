В Приамурье осудили экс-начальника УМВД и экс-начальника тыла полиции

Их приговорили к четырем и пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил экс-начальника УМВД по Амурской области Николая Аксенова к четырем годам и экс-начальника тыла полиции региона Михаила Робканова к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа. Об этом сообщили в суде.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Аксенова Н. Н. и Робканова М. Е., не судимых, дважды злоупотребивших должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 285 УК РФ) и признал их виновными", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2013-2015 годах в ходе исполнения госконтракта по реконструкции здания районного отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района начальник УМВД России по Амурской области Аксенов и начальник тыла Робканов подписали документы о приемке и оплате фактически невыполненных работ на сумму более 39 млн рублей. При этом надлежащей оформленной проектно-сметной документации не было. Их противоправные действия повлекли причинение крупного ущерба и невыполнение задания государственного оборонного заказа.

Помимо этого обвиняемые при отсутствии законных оснований за счет средств федерального бюджета организовали закупку служебной 6-комнатной квартиры на сумму почти 6 млн рублей, которая была незаконно предоставлена для проживания Робканову и членам его семьи.

В результате приговором суда Аксенову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах сроком на два года; Робканову - пять лет лишения свободы с лишением аналогичного права занимать должности в государственных органах сроком на три года, а также лишением специального звания "полковник внутренней службы". Они были взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание в виде лишения свободы осужденные будут в исправительной колонии общего режима.