В ДТП с автобусом на юге Мексики погибли 12 человек

Пострадали 58 граждан

МЕХИКО, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек стали жертвами аварии с участием автобуса во вторник на территории штата Веракрус в южной части Мексики.

"Продолжаем оказывать помощь пострадавшим в результате ДТП на шоссе 145-D Ла-Тинаха - Акаюкан, где перевернулся автобус. К сожалению, число жертв достигло 12, а 58 человек получают медицинскую помощь в больницах", - говорится на странице администрации региона в соцсети X (ранее Twitter).

Полиция ведет расследование. О гражданстве жертв и пострадавших не сообщается.