В Шимановске Амурской области из-за некачественного угля возникли проблемы с отоплением

Принимаются срочные меры, сообщили в региональном правительстве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Проблемы с отоплением возникли в городе Шимановске в Амурской области из-за некачественного угля, принимаются срочные меры для решения проблемы, сообщается на сайте регионального правительства.

"В течение нескольких дней жители города жалуются на проблемы с отоплением. Как пояснил министр ЖКХ Алексей Тарасов, причина в плохом качестве угля, которое закупило ООО "Холдинг", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что жители Шимановска жалуются на плохое отопление, недостаточно горячие батареи и отсутствие горячей воды. В администрации города этот факт подтвердили. Для разрешения данной ситуации была подключена районная прокуратура, совместно с которой проводится проверка исполнения своих обязанностей компанией "Холдинг".

По информации правительства, это предприятие вовремя не предприняло необходимых мер. Необходимо было оперативно закупить высококалорийный уголь, но у компании на это нет средств. Такая ситуация сложилась в том числе из-за низкой платежной дисциплины жителей Шимановска. Собираемость платежей составляет всего 60%. С 2019 года задолженность горожан составляет более 100 млн рублей, из них направлено на принудительное взыскание 63,1 млн рублей. Отпускать уголь предприятию в долг отказались. К проблеме подключилось министерство ЖКХ области. Была достигнута договоренность с компанией "Русский уголь" о поставке 26 тыс. тонн качественного топлива в котельные Шимановска с отсрочкой платежа. Первые вагоны должны прийти в город до начала декабря.

Для избежания подобных проблем власти региона приняли решение создать в резервном фонде Амурской области запасы качественного угля. Внутри региона его можно будет доставить в любую проблемную точку оперативно так, чтобы жители получали услуги бесперебойно. Кроме того, для решения проблемы в Шимановске губернатор поручил министру ЖКХ Алексею Тарасову лично выехать на место.