В Улан-Удэ при пожаре в многоквартирном доме пострадали трое детей

Их состояние медики оценивают как тяжелое

УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Улан-Удэ, трое несовершеннолетних пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"На данный момент пожар потушен. Спасатели эвакуировали шесть человек, из них пять детей. Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ. Поручил Минздраву республики держать на особом контроле состояние пострадавших, делать все необходимое для лечения детей", - написал Цыденов.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома по улице Моховая Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Возгорание ликвидировано на площади 60 кв. метров.

"В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России. Обстоятельства выясняются", - добавили в ведомстве.