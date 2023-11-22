22 ноября, 03:54

Красноярскую компанию могут оштрафовать за срыв сроков строительства аэропорта на Сахалине

Истец АО "ЭквитиПлюс" требует с подрядчика штраф в размере 167,8 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Более 167 млн рублей требует заказчик работ по строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска с красноярской компании-подрядчика за срыв сроков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Красноярского края.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление АО "ЭквитиПлюс" к ООО "Строительные технологии" о взыскании неустойки и штрафов по договорам субподряда и поставки. Как указывает истец, между ним и ответчиком заключены несколько договоров субподряда на выполнение различных строительно-монтажных и отделочных работ и договор поставки в рамках реализации проекта "Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск". Согласно доводам иска обязательства по всем договорам выполнены ответчиком с нарушением сроков, которое по различным договорам составило от 66 до 199 календарных дней", - говорится в сообщении.

По данным суда, истец требует с подрядчика штраф в размере 167,8 млн рублей.

Компания "ЭквитиПлюс" выступает как генеральный подрядчик для реализации проектов "Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково)" и "Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск". Юридический адрес предприятия находится в Красноярске. Подразделения "ЭквитиПлюс" работают в Новокузнецке, Красноярске и Южно-Сахалинске. 

Теги:
РоссияКрасноярский крайСахалинская область
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