В Грузии задержали казахстанца по подозрению в создании финансовой пирамиды

По данным казахстанской Генеральной прокуратуры, ущерб от его деятельности составил $7,7 млн

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Грузии гражданина Казахстана, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской Генеральной прокуратуры.

"При координации Генеральной прокуратуры сотрудниками министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года. Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 млрд тенге ($7,7 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проходят более 600 потерпевших. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.