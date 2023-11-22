На юго-западе Москвы произошел пожар в автосалоне

Площадь возгорания составила 50 кв. м

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в автосалоне на проспекте Вернадского в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На проспекте Вернадского, 97/2 <...> пожар на кровле автосалона. Есть угроза распространения огня на соседние помещения", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что пожар потушили. "Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м, горел утеплитель под кровлей", - отметили в экстренных службах.

По данным из открытых источников, в здании находится автосалон "Автодом".

Это уже третий пожар за сутки в Москве, связанный с автомобилями. Ранее произошло возгорание на стоянке ТЦ "Авиапарк" и в автосервисе на Дмитровском шоссе.