Морское сообщение между Сахалином и материком нарушилось из-за циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино прекратит работу в ночь на 23 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в ночь на четверг прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с первой половины суток 23 ноября ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - рассказали в министерстве.

По информации областных властей, согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино на Сахалин может начаться в первой половине суток 26 ноября.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в трех районах центральной части Сахалина. По прогнозу синоптиков, 23 ноября в регион придет циклон с сильными осадками.

Сейчас в южной и центральной частях Сахалина спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха - до плюс 7 градусов. На севере острова метель, температура воздуха минус 5 градусов.