22 ноября, 05:11

Суд разрешил Life.ru не удалять статью о "секте" бизнес-тренера Шабутдинова

Согласно материалам дела, истец оказался недоволен сведениями о штрафах, которые предусмотрены в основанной им компании "Like центр", а также о том, что он приписывает себе чужие успехи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отклонил иск предпринимателя и блогера Аяза Шабутдинова к Life.ru с требованием удалить статью "Как самый известный бизнес-тренер России создал свою секту". Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Шабутдинов Аяз Рифатович обратился в Савеловский суд к ООО "Медиа Контент" (учредитель Life.ru), исковое заявление передано для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы. Истец просит суд удалить статью, размещенную 21.05.2019 года на сайте https://Life.ru под названием "Как самый известный бизнес-тренер России создал свою секту". Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", - говорится в решении суда. Оно было обжаловано Шабутдиновым сначала в Девятый Арбитрадный суд, а затем в Арбитражный суд Московского округа, но все жалобы предпринимателя были отклонены.

Как сказано в материалах дела, истец оказался недоволен сведениями о штрафах, которые предусмотрены в основанной им компании "Like центр", а также о том, что он приписывает себе чужие успехи. Эта информация содержалась в оспариваемой Шабутдиновым статье. Предприниматель требовал опровергнуть это, так как эти сведения порочат его деловую репутацию, также требовал обязать ООО "Медиа Контент" выплатить ему компенсацию в 5 тыс. рублей и удалить статью с сайта.

Однако суд определил, что оспариваемые Шабутдиновым сведения, приведенные в статье, являются не утверждениями, а оценочными суждениями и мнениями, а значит не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. По этим основаниям иск бизнесмена к учредителю Life.ru был отклонен.

Ранее Шабутдинов также выдвинул другой иск о защите деловой репутации к индивидуальному предпринимателю Андрею Ковалеву. Последний написал на странице во "ВКонтакте" несколько заявлений в адрес истца, которые тот счет оскорбительными. Тогда Арбитражный суд Москвы встал на сторону Шабутдинова, признал слова Королева, распространенные через соцсеть, порочащими деловую репутацию бизнесмена и обязал ответчика выплатить Шабутдинову компенсацию в 12 тыс. рублей.

Блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело возбудили следователи МВД. Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать. 

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