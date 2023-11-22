22 ноября, 04:14,
обновлено 22 ноября, 04:48

В Иркутске вынесли четвертый приговор "ангарскому маньяку"

Осужденный за 83 убийства Михаил Попков получил еще 10 лет колонии по новому делу

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске вынес четвертый приговор "ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, ранее уже осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу он получил еще 10 лет колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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"Попкову назначили наказание 10 лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе

Попков признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователями СК и судом доказана его причастность к совершению в 1997 году в поселке Жилкино Иркутска убийства 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара в Иркутске он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска - 31-летнюю женщину. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения.

Причастность Попкова к совершению преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз и другими доказательствами. 

"По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - добавили в прокуратуре. Там отметили, что до вступления приговора в законную силу Попков будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. Пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска суда напомнила, что Попков также лишен специального звания младшего лейтенанта милиции.

Адвокат Попкова Владимир Лухтин заявил журналистам, что у него нет оснований полагать, что явки с повинной могли быть самооговором. "Фактических данных, дающих оснований полагать, что это был самооговор, у меня не имеется. В ходе судебного следствия тоже не представлено. С учетом отдаленности событий по времени, совершения в условиях неочевидности был проведен достаточный объем следственных действий, направленный на сбор, проверку и оценку доказательств. Ряд следственных действий проведен с непосредственным активным участием Михаила Викторовича, в частности были проведены многочасовые проверки показаний на месте, в ходе которых Михаилом Викторовичем были указаны места, способы, орудия и иные обстоятельства, имеющие существенное значение для уголовного дела", - сказал адвокат. 

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