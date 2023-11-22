В Приморье нашли почти 40 тонн красной рыбы и икры без документов на 15 млн рублей

Задержали двоих местных жителей, возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Приморского края обнаружила в Уссурийске склады с 39 тоннами лосося и 500 кг красной икры без маркировки, сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Уссурийску задержали двоих местных жителей. Они подозреваются в незаконном обороте морепродуктов без маркировки в особо крупном размере. Обнаружены склады, в которых хранилось свыше 39 тонн кеты и более 500 кг икры рыб лососевых пород", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 млн рублей. Предварительно установлено, что мужчины вылавливали рыбу во время нереста. Тушки и извлеченную из них икру они собирались сбывать.

Следователем отдела МВД России по Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (оборот товаров и продукции без маркировки). Обоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.