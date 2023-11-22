22 ноября, 04:58

В Новосибирске изъяли более 23 тыс. л контрафактного этилового спирта

Производство и розлив немаркированного этилового спирта осуществлялись на складах в Калининском районе

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Новосибирской области совместно с коллегами из УФСБ Кузбасса и межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля пресекли деятельность троих жителей Новосибирска, занимавшихся незаконным оборотом этилового спирта на территории Сибирского федерального округа. У них изъято свыше 23 тыс. л этилового спирта, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"В процессе оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка" у одного из подозреваемых приобретено 10 тыс. л немаркированного этилового спирта стоимостью свыше 1,3 млн рублей. При проведении обследования складских помещений из незаконного оборота изъято 23 тыс. 600 л немаркированного этилового спирта общей стоимостью около 3 млн рублей, а также оборудование и приготовленные для розлива канистры", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что производство и розлив немаркированного этилового спирта осуществлялись на складах в Калининском районе Новосибирска, после чего контрафактная продукция перевозилась на хранение или доставлялась заказчикам. В УФСБ уточнили, что решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК России (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере). 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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