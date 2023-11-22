В Якутии в отношении местной жительницы возбудили дело о жестоком обращении с животными

В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в отношении жительницы Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"Полицейскими была проведена проверка, в ходе которой была установлена личность 30-летней жительницы города Якутска. По факту жестокого обращения с животными в отношении нее следователем СУ МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ. В настоящее время подозреваемая допрошена, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

В октябре было распространено видео, на котором женщина во время прямого эфира сообщила, что выбросила в окно котят. По данному факту была организована проверка.