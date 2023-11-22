22 ноября, 05:52

В МЧС назвали причину пожара в жилом доме в Улан-Удэ

По данным ведомства, возгорание могло произойти из-за детской шалости

УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Улан-Удэ стала детская шалость. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. В настоящее время на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - сообщили в ведомстве.

В результате выгорела спальная комната на площади 12 кв. м, квартира закопчена по всей площади. К тушению привлекались 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль процессуальную проверку по факту пожара.

Утром на улице Моховой столицы Бурятии произошел пожар на втором этаже многоквартирного дома. Пострадали шесть человек: пятеро детей и их мать. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. В детской республиканской клинической больнице, куда госпитализированы несовершеннолетние, отметили, что пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, планируется телемедицинская консультация с врачами из федерального центра. 

Теги:
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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