22 ноября, 05:53,
обновлено 22 ноября, 06:04

В Приморском крае из-за коммунальной аварии без теплоснабжения остались 36 домов

Восстановление подачи тепла ожидается в 11:30 мск

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Авария на магистральном трубопроводе в Дальнегорске Приморского края привела к отключению теплоснабжения в 36 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации города.

"Уважаемые жители Дальнегорского округа. По информации "Примтеплоэнерго", обнаружен свищ (отверстие, вызванное коррозией - прим. ТАСС) на магистральном трубопроводе. Над его устранением уже работают специалисты", - сообщает пресс-служба.

В списке отключенных - 36 домов по семи улицам. Восстановление подачи тепла ожидается к 18:30 (11:30 мск).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края, всего под отключение попали 3 118 человек. Ведомство контролирует ход восстановления подачи коммунального ресурса. 

Теги:
РоссияПриморский край
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