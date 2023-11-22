22 ноября, 06:13
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обнаружении тайника украинских диверсантов под Донецком

© УФСБ России по ДНР/ ТАСС

В нем находились гранатометы чешского и шведского производства

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Тайник с гранатометами для украинских диверсантов обнаружен спецслужбами Донецкой Народной Республики (ДНР) под Донецком, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

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"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, органов военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружен тайник, подготовленный для диверсионно-разведывательной группы противника", - сообщили в УФСБ.

Как уточнили силовики, в тайнике находились гранатометы чешского и шведского производства.

Изъятое вооружение передано на исследование в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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