В Челябинской области ледяной дождь привел к ДТП

В отдельных районах региона прогнозируются метели, гололед, а в горах - сильная гололедица, местами порывы ветра до 18 м/с

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Челябинской области оказывают помощь водителям грузового и легкового автомобилей, которые попали в аварии из-за прошедшего в регионе ледяного дождя, следует из материалов, опубликованных отделением пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции.

"На юге области ухудшаются погодные условия, пошел ледяной дождь. <…> Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю на территории Варненского района, легковой автомобиль выехал за пределы дороги", - говорится в материалах.

На опубликованном в Telegram-канале ведомства видео сотрудники ГИБДД также оказывают помощь водителю фуры, который из-за погодных условий не справился с управлением на автодороге Черноречье - Бреды.

Ранее личный состав Госавтоинспекции в Челябинской области был переведен на усиленный режим работы из-за прогнозируемого гололеда. По данным синоптиков, в отдельных районах региона прогнозируются метели, гололед, а в горах - сильная гололедица, местами порывы ветра до 18 м/с.