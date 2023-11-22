22 ноября, 06:16

В Челябинской области ледяной дождь привел к ДТП

В отдельных районах региона прогнозируются метели, гололед, а в горах - сильная гололедица, местами порывы ветра до 18 м/с

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Челябинской области оказывают помощь водителям грузового и легкового автомобилей, которые попали в аварии из-за прошедшего в регионе ледяного дождя, следует из материалов, опубликованных отделением пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции.

"На юге области ухудшаются погодные условия, пошел ледяной дождь. <…> Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю на территории Варненского района, легковой автомобиль выехал за пределы дороги", - говорится в материалах.

На опубликованном в Telegram-канале ведомства видео сотрудники ГИБДД также оказывают помощь водителю фуры, который из-за погодных условий не справился с управлением на автодороге Черноречье - Бреды.

Ранее личный состав Госавтоинспекции в Челябинской области был переведен на усиленный режим работы из-за прогнозируемого гололеда. По данным синоптиков, в отдельных районах региона прогнозируются метели, гололед, а в горах - сильная гололедица, местами порывы ветра до 18 м/с. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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