22 ноября, 06:17

Экс-глава правительства Самарской области обжаловал арест

Виктора Кудряшова ранее заключили под стражу до 12 января 2024 года

ТАСС, 22 ноября. Защита бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Самары.

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"Обжаловали. <…> [Поступила жалоба] от адвоката", - сказали в пресс-службе.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Кудряшова до 12 января, также был арестован врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев.

Ранее, по данным правоохранительных органов Самарской области, в здании правительства региона прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро. Губернатор подчеркнул, что строительство метро - это важнейший инфраструктурный проект для Самары, при этом завершение строительства ветки метро является крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города. 

Теги:
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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