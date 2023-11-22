В Архангельске в купе поезда обнаружили тело сотрудника УМВД по области

Региональное управление МВД и СУ СК РФ проводят проверку

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Тело сотрудника УМВД по Архангельской области обнаружили в купе поезда на железнодорожной станции в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"21 ноября на станции Архангельск-город в купейном вагоне поезда обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области", - сказано в сообщении. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, это заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по области.

Региональное управление МВД и следственное управление СК РФ по Архангельской области и НАО проводят проверку.