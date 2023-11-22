22 ноября, 06:22

В Архангельске в купе поезда обнаружили тело сотрудника УМВД по области

Региональное управление МВД и СУ СК РФ проводят проверку

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Тело сотрудника УМВД по Архангельской области обнаружили в купе поезда на железнодорожной станции в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"21 ноября на станции Архангельск-город в купейном вагоне поезда обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области", - сказано в сообщении. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, это заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по области.

Региональное управление МВД и следственное управление СК РФ по Архангельской области и НАО проводят проверку. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация