В Новосибирске суд оштрафовал предпринимателя за обучение торговле на бирже без лицензии

Игорь Ильченко должен выплатить 150 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд города Новосибирска оштрафовал предпринимателя, который разработал программы обучения в области торговли на биржевом рынке Forex и проводил онлайн-занятия, не имея соответствующей лицензии. Мужчина признан виновным в незаконном предпринимательстве и оштрафован на 150 тыс. рублей, сообщили в группе судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".

"Приговором суда Игорь Ильченко признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту незаконного предпринимательства.

Обучение прошли не менее 126 граждан. На счета организации, директором которой являлся осужденный, поступило более 9 млн рублей.